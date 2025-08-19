Así avanza la extradición a EE.UU. del presunto narco ligado al Cartel de Sinaloa

-

EE. UU. solicita la extradición de Luis Alberto Osorio alias "Pupusita", acusado de narcotráfico

El Tribunal Tercero de Sentencia Penal está evaluando la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos en contra de Luis Alberto Osorio Mazariegos, conocido como alias ˝Pupusita", quien está siendo requerido por su presunta participación en una red de narcotráfico internacional.

Osorio Mazariegos es vinculado a una red de narcotráfico que operaba a través de Centroamérica, el Caribe y México. (Foto: PNC/Soy502)

La acusación contra Osorio Mazariegos señala su implicación en una red de narcotráfico que operaba a través de Centroamérica, el Caribe y México, utilizando aeronaves privadas, camiones y vehículos motorizados para transportar grandes cargamentos de cocaína. La droga, usualmente originada en Colombia y Venezuela, era enviada a Estados Unidos.

La Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió una orden de aprehensión contra Osorio Mazariegos el 8 de diciembre de 2022, para que comparezca a juicio por su implicación en los delitos.

Luis Alberto Osorio, alias Pupusita enfrenta solicitud de extradición a EE. UU. por narcotráfico. (Foto: PNC/Soy502)

Red internacional

La investigación realizada por las autoridades estadounidenses señala que desde inicios de 2019, la cocaína, usualmente originada en Colombia y Venezuela, era manufacturada, procesada y empacada en laboratorios clandestinos de estos países.

Posteriormente, era transportada por vía aérea a través del mar Caribe, utilizando países como Honduras, Guatemala, República Dominicana y México como puntos de tránsito antes de su contrabando hacia Estados Unidos.

Pupusita fue capturado en la Ciudad de México, donde fue ligado al Cártel de Sinaloa. (Foto: captura de pantalla/Soy502)

Lavado de dinero

Además del tráfico de cocaína, la organización también contrabandeaba las ganancias obtenidas del narcotráfico, que retornaban a Centroamérica, México y otros países del Caribe.

Durante la investigación, se identificó a un grupo de narcotraficantes guatemaltecos, quienes actuaban como inversionistas y grandes compradores de droga en la red de tráfico internacional.

Entre 2007 y 2020, Osorio Mazariegos operó como uno de los principales inversionistas y receptores de cargamentos de cocaína, con la droga siendo importada a través de Centroamérica y México, y finalmente enviada a Estados Unidos.

OTRO NARCO CAE AL LLEGAR AL PAÍS



Luis Alberto Osorio Mazariegos

fue capturado al ingresar al aeropuerto La Aurora, por policías de la INTERPOL para ser extraditado a los Estados Unidos.



La pupusita, como le conocen en el bajo mundo, ingresó al país en un vuelo procedente de… pic.twitter.com/qNcRUYJM5Y — 5toPoder La Verdad sin Miedo (@5toPoderSM) August 2, 2025

Proceso en curso

La solicitud de extradición sigue su curso, el requerido no se allanó a la solicitud de extradición, por lo que se ha programado una segunda audiencia para el conocimiento formal de la extradición. En esa audiencia se determinará si se aprueba el proceso para su traslado a Estados Unidos.

Alias "Pupusita" fue capturado en la Ciudad de México, donde según medios locales se ha identificado su vínculo con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas a nivel mundial. Este cartel ha sido clave en el tráfico de cocaína desde Colombia y Venezuela hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales.