Así avanza la extradición a EE.UU. del presunto narco ligado al Cartel de Sinaloa

EE. UU. solicita la extradición de Luis Alberto Osorio alias "Pupusita", acusado de narcotráfico
El Tribunal Tercero de Sentencia Penal está evaluando la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos en contra de Luis Alberto Osorio Mazariegos, conocido como alias ˝Pupusita", quien está siendo requerido por su presunta participación en una red de narcotráfico internacional.
La acusación contra Osorio Mazariegos señala su implicación en una red de narcotráfico que operaba a través de Centroamérica, el Caribe y México, utilizando aeronaves privadas, camiones y vehículos motorizados para transportar grandes cargamentos de cocaína. La droga, usualmente originada en Colombia y Venezuela, era enviada a Estados Unidos.
La Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió una orden de aprehensión contra Osorio Mazariegos el 8 de diciembre de 2022, para que comparezca a juicio por su implicación en los delitos.
Red internacional
La investigación realizada por las autoridades estadounidenses señala que desde inicios de 2019, la cocaína, usualmente originada en Colombia y Venezuela, era manufacturada, procesada y empacada en laboratorios clandestinos de estos países.
Posteriormente, era transportada por vía aérea a través del mar Caribe, utilizando países como Honduras, Guatemala, República Dominicana y México como puntos de tránsito antes de su contrabando hacia Estados Unidos.
Lavado de dinero
Además del tráfico de cocaína, la organización también contrabandeaba las ganancias obtenidas del narcotráfico, que retornaban a Centroamérica, México y otros países del Caribe.
Durante la investigación, se identificó a un grupo de narcotraficantes guatemaltecos, quienes actuaban como inversionistas y grandes compradores de droga en la red de tráfico internacional.
Entre 2007 y 2020, Osorio Mazariegos operó como uno de los principales inversionistas y receptores de cargamentos de cocaína, con la droga siendo importada a través de Centroamérica y México, y finalmente enviada a Estados Unidos.
Proceso en curso
La solicitud de extradición sigue su curso, el requerido no se allanó a la solicitud de extradición, por lo que se ha programado una segunda audiencia para el conocimiento formal de la extradición. En esa audiencia se determinará si se aprueba el proceso para su traslado a Estados Unidos.
Alias "Pupusita" fue capturado en la Ciudad de México, donde según medios locales se ha identificado su vínculo con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas a nivel mundial. Este cartel ha sido clave en el tráfico de cocaína desde Colombia y Venezuela hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales.