Alineación confirmada de Guatemala ante Surinam

El técnico mexicano Luis Fernando Tena confirmó la alineación con la que Guatemala enfrentará a Surinam, en el trascendental partido de la eliminatoria mundialista de la Concacaf.
Convocado de último momento y directo a ser titular, Tena decidió que Jesús López arranque de inicio.
El jugador de Xelajú tendrá la responsabilidad de correr por la banda izquierda, acompañando a Óscar Santis y Rubio Rubín en la ofensiva azul y blanco.
También será titular, en el mediocampo, Rodrigo Saravia, ante la ausencia de José Rosales, quien está suspendido.
Otra variante importante es la salida de Rudy Muñoz, envuelto en la polémica durante los últimos días y quien no entrenó ayer.
El jugador escarlata había sido titular en los últimos dos partidos ante El Salvador (0-1) y Panamá (1-1).