Tena habló de Nathaniel, de "Chucho" López y del planteamiento

  • Con información de Pedro Pablo Mijangos / Colaborador
09 de octubre de 2025, 21:10
Selección Nacional
Tena respondió ocho preguntas en la conferencia de prensa y aceptó que hay exigencia por sumar puntos de visita. (Foto: Pedro Mijangos)

Como siempre, amable y diplomático, se presentó Luis Fernando Tena a la conferencia de prensa previa al día del partido de Guatemala ante Surinam. Trascendental para las eliminatorias.

Pone atención a las preguntas y se toma el tiempo para responder a varios temas, sobre todo a los nombres en su convocatoria y del planteamiento que se presentará contra el actual líder del grupo, Surinam.

A continuación, lo más destacado:

Sobre Nathaniel Méndez-Laing
"La decisión de no convocarlo fue mía. Yo hablé con él directamente y le dije que esta vez no lo llamaríamos".

Cómo espera al rival
"Me imagino un partido intenso, ellos nos van a atacar por todos lados y eso debemos aprovechar, porque dejarán espacios atrás".

Jesús López, titular...
"No les digo la alineación, pero seguro ustedes (a los periodistas) ya se van a enterar. Pero tenemos buenas variantes".

 

 

Luego de los rumores, cómo ve al grupo
"El equipo emocionalmente está muy bien, unidos. Tenemos personalidad para jugar de visita y estoy seguro que haremos un buen partido".

Amor incondicional de la gente
"Es alegre ver chapines por todos lados, nos alientan y dan energías. Esperamos darles una alegría por el esfuerzo económico que hicieron para venir hasta acá".

