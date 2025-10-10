Tena habló de Nathaniel, de "Chucho" López y del planteamiento

Como siempre, amable y diplomático, se presentó Luis Fernando Tena a la conferencia de prensa previa al día del partido de Guatemala ante Surinam. Trascendental para las eliminatorias.
Pone atención a las preguntas y se toma el tiempo para responder a varios temas, sobre todo a los nombres en su convocatoria y del planteamiento que se presentará contra el actual líder del grupo, Surinam.
A continuación, lo más destacado:
Sobre Nathaniel Méndez-Laing
"La decisión de no convocarlo fue mía. Yo hablé con él directamente y le dije que esta vez no lo llamaríamos".
Cómo espera al rival
"Me imagino un partido intenso, ellos nos van a atacar por todos lados y eso debemos aprovechar, porque dejarán espacios atrás".
Jesús López, titular...
"No les digo la alineación, pero seguro ustedes (a los periodistas) ya se van a enterar. Pero tenemos buenas variantes".
Luego de los rumores, cómo ve al grupo
"El equipo emocionalmente está muy bien, unidos. Tenemos personalidad para jugar de visita y estoy seguro que haremos un buen partido".
Amor incondicional de la gente
"Es alegre ver chapines por todos lados, nos alientan y dan energías. Esperamos darles una alegría por el esfuerzo económico que hicieron para venir hasta acá".