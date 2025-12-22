Alineaciones confirmadas para la final: vuelve Kénderson Navarro

Antigua y Municipal se enfrentan está noche en el primer duelo de la gran final en el futbol guatemalteco. Los técnicos ya confirmaron a los jugadores que utilizarán en el estadio Pensativo.
El entrenador nicaragüense Mario Acevedo es el que más sorpresas presenta en la alineación titular de Municipal para el juego con los coloniales.
El guardameta Kénderson Navarro vuelve a la titularidad y Braulio Linares tendrá que esperar turno en el banquillo.
Es una decisión que sorprende porque Linares había jugado durante varios partidos de la fase de clasificación debido a que Navarro estaba en la selección. Además, jugó los cuartos de final y las semifinales, mientras el santarroseño se recuperaba de una inflamación testicular.
Además, Acevedo no convocó a "Chava" Estrada por decisión técnica y a Yúnior Pérez por lesión. Rudy Barrientos, Cristian Hernández y Pedro Altán serán titulares.
Alineaciones:
Antigua: Luis Morán, Héctor Prillwitz, Enzo Fernández, José Ardón, José Rosales, Alexander Robinson, Óscar Santis, Óscar Castellanos, Robinson Flores, Juan Osorio y Francisco Apaolaza.
Municipal: Kénderson Navarro, José Morales, Nicolás Samayoa, Darwin Torres, César Calderón, Rudy Barrientos, Jonathan Franco, Cristian Hernández, Pedro Altán, José Martínez y Rudy Muñoz.