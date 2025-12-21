Categoría Especial: Cremas derrotan a Antigua y se coronan campeones

-

Los albos se quedan con el título de los juveniles, en un partidazo lleno de emociones.

En un partido que tuvo que definirse en los tiempos extra, Comunicaciones se coronó campeón del torneo Apertura 2025 de la Categoría Especial, al derrotar 5-4 a su similar de Antigua (mismo marcador en el global) y dar una alegría a sus aficionados.

Después de haber igualado sin anotaciones en la ida del Pensativo, ambos equipos se guardaron las dianas para la vuelta. Los cremas se fueron adelante en el marcador gracias a un doblete de Axel de la Cruz, pero Saúl Sagastume se encargó de recortar distancias (2-1) antes del descanso.

En la segunda mitad, Jimmy Ruiz y Marvin Ávila Jr. habían logrado darle la vuelta al asunto (3-2), pero David Prada se encargó de igualar las acciones y obligar a la prórroga para definir al campeón.

Los albos tuvieron que llegar a tiempos extra, pero finalmente consiguieron coronarse en la Categoría Especial. (Foto: Eddy Recinos/Colaborador)

Los coloniales parecían encaminar todo, cuando Christopher Velásquez marcó en el primero del suplementario, pero su euforia le jugó una mala pasada, se quitó la camisola para festejar y vio la segunda amarilla del partido, que lo mandó a los vestuarios antes.

Esto, sumado a otra expulsión, dejó a los panzaverdes con nueve elementos y eso lo aprovecharon los locales. Sergio Godoy puso el 4-4 en el marcador y Axel de la Cruz selló una mañana perfecta, al firmar su triplete personal y darle a su equipo el título juvenil, justo en una campaña en la que el equipo mayor no dio la talla.