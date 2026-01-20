Allan Rodríguez y otros diputados ausentes para aprobar estado de sitio en Guatemala

-

Cuatro diputados no estuvieron presentes durante la votación con la que el Congreso ratificó el Estado de Sitio a nivel nacional.

Durante la sesión plenaria en la que el Congreso aprobó la ratificación del Decreto Gubernativo 1-2026, que declara el estado de sitio a nivel nacional con las enmiendas incorporadas, se registró la ausencia de cuatro diputados al momento de la votación final.

De acuerdo con el registro oficial del pleno, no participaron en la votación Víctor Vicente Bonilla González, diputado independiente electo por el partido Visión con Valores (VIVA) y representante de Chimaltenango.

Diputado Víctor Vicente Bonilla González, VIVA. (Foto: Congreso Guatemala)

Byron Alesky Obregón Castañeda, diputado por Lista Nacional.

Diputado Listado Nacional, Byron Alesky Obregón Castañeda. (Foto: Congreso Guatemala)

Guillermo Antonio Ralda Conde, del partido Cabal, representante de Retalhuleu.

Guillermo Antonio Ralda Conde, CABAL. (Foto: Congreso Guatemala)

y Allan Estuardo Rodríguez Reyes, del partido Vamos, electo por el departamento de Sololá.

Allan Estuardo Rodríguez Reyes, Vamos. (Foto: Congreso Guatemala)

La aprobación del estado de sitio se dio en un contexto de alta tensión política y de seguridad, marcado por la discusión de enmiendas que ajustaron el alcance de las medidas decretadas por el Ejecutivo.

Mientras la mayoría de legisladores presentes razonó su voto previo a la decisión, la ausencia de estos diputados quedó registrada en el portal del Congreso de la República.

Aunque el decreto fue finalmente aprobado por mayoría, la inasistencia de los cuatro parlamentarios se produjo en una de las votaciones más relevantes de la jornada legislativa, en la que se definió la continuidad y las condiciones del estado de sitio ante la reciente ola de violencia en el país.