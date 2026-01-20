Congreso modifica y aprueba estado de sitio en Guatemala

-

El Congreso ratificó el estado de sitio, pero introdujo enmiendas al acuerdo gubernativo 1-2026 para delimitar su aplicación, garantizar derechos como las actividades culturales, religiosas y políticas, y evitar su uso con fines de persecución.

Tras la publicación del Decreto Gubernativo 1-2026 en el Diario de Centroamérica, el Congreso de la República conoció y aprobó este lunes 19 de enero, en sesión plenaria, el Estado de Sitio decretado por el Ejecutivo, como respuesta a la reciente ola de violencia atribuida a estructuras criminales, principalmente del Barrio 18.

Durante el debate, los diputados introdujeron y avalaron una serie de enmiendas que modifican y precisan el alcance de la medida excepcional.

Este lunes el Ejecutivo oficializó el Estado de Sitio a nivel nacional por un período de 30 días mediante el Decreto Gubernativo 1-2026; el Congreso discutirá hoy su aprobación en sesión plenaria. @soy_502 pic.twitter.com/MKGIcWr0p5 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) January 19, 2026

El tema fue incorporado a la agenda legislativa luego de un acuerdo alcanzado en la reunión de jefes de bloque, lo que permitió su discusión en el pleno.

Aunque el Estado de Sitio ya estaba vigente desde su anuncio, su publicación oficial activó el proceso de conocimiento y ratificación por parte del Legislativo.

Antes de la votación final, el Congreso dio lectura y aprobó varias enmiendas al Acuerdo Gubernativo 1-2026.

Las tensiones entre los bloques marcan divisiones en el Congreso sobre cómo abordar la crisis de seguridad en el país. (Foto: Wilder López/Soy502)

Entre las propuestas discutidas figuró la del diputado Víctor Valenzuela, de Vamos, quien planteó reducir la vigencia del Estado de Sitio a 15 días a nivel nacional, sin embargo, esta no fue aprobada.

Además, se conocieron reformas a artículos clave del decreto y la incorporación de nuevos artículos orientados a delimitar las medidas y garantizar derechos específicos.

Dentro de los cambios aprobados destaca la adición del artículo 6 Bis, que garantiza el libre ejercicio de las actividades culturales y religiosas durante la vigencia del Estado de Sitio, sin restricciones.

Asimismo, se reformó el artículo 6 para precisar que las medidas como la limitación o disolución de reuniones y manifestaciones solo podrán aplicarse en casos estrictamente necesarios, cuando se altere el orden público, la seguridad ciudadana o la libertad de locomoción.

Entre los cambios aprobados también se incluyó la suspensión temporal de visitas a reos vinculados a pandillas y ajustes a las medidas de control del orden público, en respuesta a la reciente ola de violencia. (Foto: Congreso Guatemala)

Otra enmienda relevante establece de forma expresa que el Estado de Sitio no podrá ser utilizado para perseguir adversarios políticos, ideológicos ni a instituciones autónomas.

También se incorporó una excepción para permitir reuniones y convocatorias relacionadas con elecciones de segundo grado, a fin de cumplir con los plazos y procedimientos constitucionales.

En materia de seguridad penitenciaria, el pleno aprobó con 148 votos una enmienda que adiciona un nuevo artículo 6 Bis, mediante el cual se suspenden por 30 días todas las visitas a personas privadas de libertad identificadas como integrantes del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, organizaciones declaradas criminales transnacionales y terroristas.

La suspensión incluye visitas familiares, sociales y conyugales.

Debate político subió de tono.

El diputado oficialista Samuel Pérez señaló a integrantes de la bancada UNE de presuntos vínculos con pandilleros, mientras que desde ese bloque se realizaron cuestionamientos relacionados con la fuga de reos del centro penitenciario Fraijanes II. Pese a las diferencias, diputados de distintas bancadas razonaron su voto antes de la votación final.

La sesión plenaria del Congreso, sobre la aprobación del Acuerdo Gubernativo 1-2026 que declara el #EstadoSitio generó intensas discusiones entre los diputados.

: Wilder López @soy_502 pic.twitter.com/RyPIgYqVZi — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) January 20, 2026

Con estas enmiendas, el Congreso ratificó el Estado de Sitio, introduciendo ajustes que buscan acotar su aplicación, garantizar derechos específicos y reforzar el control en centros penitenciarios, en medio de una coyuntura marcada por la violencia y la tensión política.