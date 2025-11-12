MP revela supuesto desfalco millonario en compra de fertilizantes

-

El Ministerio Público reveló hallazgos del que llamo Caso Fertilizantes. La FECI señaló que iniciaron las pesquisas tras una denuncia colocada por un diputado y una auditoría de la Contraloría General de Cuentas.

Durante la mañana de este miércoles 12 de noviembre, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) realizó allanamientos en las instalaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) por un caso vinculado con un supuesto desfalco millonario en la compra de fertilizantes durante 2024.

(Imagen: captura de pantalla)

Las diligencias se desarrollaron en las sedes del viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Visan), el viceministerio de Desarrollo Económico Rural (Vider), la Unidad de Administración Financiera y Administrativa (Udaf) y la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, ubicadas en la zona 9 capitalina.

Denuncias e investigación

Rafel Curruchiche, jefe de la FECI, explicó que las investigaciones iniciaron luego de una denuncia y que, tras investigaciones, determinaron que existe un posible desfalco de Q144.8 milones (Q144,836,029) por la compra de fertilizantes.

Según el MP, el caso se originó tras una denuncia presentada a inicios de año por el diputado César Roberto Dávila Córdoba, quien reportó irregularidades en la entrega de fertilizantes a supuestos beneficiarios en el municipio de Guatemala.

Según la denuncia, el MAGA habría otorgado insumos agrícolas a personas no registradas en los listados oficiales, lo que levantó sospechas sobre el uso de fondos públicos.

(Imagen: captura de pantalla)

A raíz de esa acusación, la Contraloría General de Cuentas (CGC) inició una auditoría financiera y de cumplimiento sobre las compras de fertilizantes realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.

Según el MP, el informe reveló anomalías en las adquisiciones y contratos firmados por el MAGA y determinó un posible daño patrimonial al Estado de Q144,836,029.

Posteriormente, la ministra de Agricultura en funciones presentó una segunda denuncia ante el MP, luego de que la Contraloría le solicitara pronunciarse sobre los hallazgos. La titular del MAGA pidió que se investigue a los funcionarios y proveedores que resulten responsables.

Hallazgos de la Contraloría

El agente fiscal José Ángel Díaz, de la FECI, explicó que las investigaciones revelan presuntas irregularidades en la adquisición de diferentes tipos de fertilizantes adquiridos mediante la modalidad de compra directa con oferta electrónica.

Durante el trabajo de campo, los auditores localizaron sacos de fertilizantes almacenados a la intemperie, sin etiquetas técnicas ni marcas comerciales, en condiciones que reducen su calidad y efectividad.

(Imagen: captura de pantalla)

Además, se documentó la contratación de personal para la recepción de los productos en puntos donde nunca se efectuó la entrega. La Contraloría también reportó ausencia de documentación de soporte, falta de listados de beneficiarios, y deficiencias en los registros administrativos y técnicos.

Según la investigación, se aprobó una ampliación presupuestaria de más de Q14 mil millones, de los cuales el MAGA recibió más de Q500 millones mediante el Decreto 17-2024.

(Imagen: captura de pantalla)

Dentro de ese presupuesto, se adjudicaron compras por más de Q93 millones, se pagaron aproximadamente Q28 millones adicionales, y se detectó una diferencia sin justificar superior a Q47 millones.

(Imagen: captura de pantlla)

Posibles responsabilidades

De acuerdo con la fiscalía, la falta de control y supervisión en la adquisición, recepción y distribución de los fertilizantes vulneró principios de legalidad, eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos.

El informe de la CGC también indica que algunos proveedores adjudicados no contaban con la capacidad logística para entregar los volúmenes contratados, en algunos casos más de 50 mil sacos, lo que constituye incumplimiento contractual.

Las diligencias autorizadas judicialmente buscan verificar los expedientes administrativos originales y contrastar la documentación de los contratos, pagos y entregas con los hallazgos de la auditoría. El MP señaló que los indicios apuntan a posibles delitos de fraude y malversación de fondos públicos.