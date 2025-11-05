Allanamiento: Capturan a tres hombres que poseían drogas y un arma de fuego

La PNC ejecutó un operativo en Villa Nueva en donde capturaron a tres presuntos pandilleros del Barrio 18.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a a tres personas durante un allanamiento realizado en la colonia Planes de San José, en Villa Nueva.
Los detenidos fueron identificados como Cristian "N", de 23 años, alias "Zapeta"; Cristian "N", de 21, y Johhan "N", de 25, alias "Mamado".
Estos hombres son presuntos integrantes de la pandilla criminal denominada Barrio 18, según informó la PNC.
Además, en el inmueble se les localizó a estas personas, un revólver calibre 38 Spl., el cual tiene reporte de robo desde el 28 de octubre de 2024, según indicó la PNC.
Asimismo, se les incautaron 14 municiones, 20 "colmillos" con cocaína, 35 bolsitas y 6 cigarrillos de marihuana, 1 bolsa con piedra de crack, tres celulares y Q1,220 en efectivo.