FECI presenta nuevo caso, esta vez por supuesta corrupción en Conalfa

La Fiscalía Especial contra la Impunidad operativizó un nuevo caso, en el que señalan "irregularidades". Los allanamientos se realizaron en sedes del Comité Nacional para la Alfabetización (Conalfa).

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), informó que realizan 9 allanamientos en varios municipios de Escuintla, específicamente en sedes del Comité Nacional para la Alfabetización (Conalfa).

Estos allanamientos obedecen a una investigación que tiene la FECI, la cual surgió por una denuncia que interpuso la Contraloría General de Cuentas, la cual en una auditoría detectó posibles irregularidades.

Según la información que proporcionó el Ministerio Público, 917 personas fueron inscritas en procesos de alfabetización, pero varias de ellas ya estaban fallecidas.

"En un caso de corrupción denunciado por la Contraloría General de Cuentas, la FECI desarrolla 9 allanamientos en las sedes municipales de Conalfa en varios municipios de Escuintla. La auditoría estableció que en los procesos, 917 personas fueron inscritas para alfabetizarlos, pero muchas ya estaban fallecidas, antes de ser registradas. Además, otras personas que fallecieron en el proceso y sin embargo, fueron inscritas en dichos programas", dijo Curruchiche.

La denuncia que investiga la FECI es en contra de 238 coordinadores municipales de los 22 departamentos.

Hasta el momento no se ha reportado la captura de ninguna persona relacionada al caso, pues los allanamientos aún están en desarrollo.