Allanan vivienda por caso de niño embestido por moto en Sumpango

Como parte de las investigaciones por el accidente de tránsito que cobró la vida de un niño de 8 años y dejó a varias personas heridas el pasado domingo en Sumpango, Sacatepéquez, autoridades del Ministerio Público desarrollan un operativo en el municipio de Amatitlán.

De acuerdo con las autoridades, el procedimiento consiste en el allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en un inmueble, con el objetivo recabar indicios que fortalezcan la investigación relacionada con el percance vial protagonizado por un motorista.

El MP allana este jueves una casa ubicada en Amatitlán, como parte de las pesquisas. (Foto: MP)

El percance cobró la vida del niño Randy Cuyuch Itzep, quien fue embestido por el vehículo de dos ruedas cuando estaba a punto de subir la pasarela junto a sus papás para llegar al otro extremo de la carretera, en el kilómetro 48 de la ruta Interamericana.

Durante el percance también sufrieron heridas graves los progenitores del menor, quien fue sepultado el pasado martes en Momostenango, Totonicapán, municipio de donde era originario.

La motocicleta colisionó con la familia que iba a subir la pasarela, el pasado domingo 8 de febrero. (Foto: Archivo)