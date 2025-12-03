Allanan vivienda por desaparición de Claudia Rivas, trabajadora municipal

La joven desapareció desde el pasado 26 de noviembre.
EN CONTEXTO: Municipalidad de Huité se pronuncia tras desaparición de Claudia Rivas
Las autoridades ejecutan un allanamiento en Huité, Zacapa, como parte de las diligencias para localizar a Claudia Pamela Rivas, de 30 años, directora financiera de la municipalidad local, desaparecida desde el 26 de noviembre pasado.
La Agencia Fiscal en Huité, en coordinación con la Fiscalía Regional IV Nororiente, la Fiscalía de Distrito de Zacapa y la Fiscalía de la Mujer, efectúa diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en un inmueble del municipio, con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con el Ministerio Público, estas acciones buscan recolectar indicios que contribuyan a esclarecer el caso y dar con el paradero de la funcionaria.
Hasta ahora, no se han brindado más detalles sobre los hallazgos en el lugar ni sobre los avances de la investigación.
*Noticia en desarrollo