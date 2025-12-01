Municipalidad de Huité se pronuncia tras desaparición de Claudia Rivas

Claudia Pamela Rivas, de 30 años, sigue sin aparecer y la Municipalidad de Huité, donde labora, se ha pronunciado.
EN CONTEXTO: Desaparece Claudia Rivas, trabajadora de la Municipalidad de Huité, Zacapa
La familia de Claudia Rivas la busca con desesperación desde el pasado 26 de noviembre, día en que la joven desapareció.
Según la alerta, Rivas es una mujer delgada, de 1.6 metros de altura, con cabello liso color negro.
Tras varios días desaparecida, la Municipalidad de Huité, Zacapa, donde ocupa el cargo de Directora Financiera, se pronunció a través de sus redes sociales.
"La Municipalidad de Huité, Zacapa, informa a la población que nos encontramos profundamente preocupados por la desaparición de nuestra compañera Claudia Pamela Rivas, Directora Financiera de esta institución", dice parte del comunicado.
Además, afirman que decidieron pronunciarse hasta ahora para no entorpecer las investigaciones del caso, pero agradecen la solidaridad y colaboración de todos.