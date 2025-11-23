Xabi Alonso: "¿Mala racha? En la adversidad es cuando hay que crecer"

-

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, afirmó este domingo, después del 2-2 frente al Elche, que el conjunto blanco todavía tiene margen de mejora en su juego, aunque resaltó que la trayectoria general es positiva, pese a encadenar tres encuentros sin triunfo.

"Esto es futbol. Tras una buena racha hemos obtenido resultados que no buscábamos, pero tenemos claras nuestras ideas", comentó Alonso, quien reconoció no quedar satisfecho con el empate porque la intención era ganar.

El entrenador rechazó que el equipo haya perdido impulso después del triunfo en el clásico y destacó que el ánimo dentro del vestuario continúa siendo el adecuado.

@XabiAlonso: "El equipo nunca ha bajado los brazos".

"En los momentos difíciles es cuando toca crecer. En el Madrid estamos acostumbrados a las críticas cuando no se gana", señaló el entrenador, que también subrayó que la relación con sus jugadores va progresando, ya que cada vez se entienden mejor.

"Nos faltó ese punto extra para generar ocasiones, y en lugar de eso recibimos el 2-1. Más tarde logramos igualar y tuvimos una oportunidad clara para darle la vuelta", recordó. Además, explicó que la suplencia de Vinicius "ya estaba pactada" con el futbolista.