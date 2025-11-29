Xabi Alonso: "¿Dudas? A pesar de lo que suene y quieran, somos muy sólidos"

-

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, quiso lanzar un mensaje de unidad interna al ser cuestionado por el respaldo que sus jugadores le han mostrado en los últimos días.

El entrenador aseguró que nunca ha dudado de la unión del vestuario. "Siempre he percibido un grupo comprometido y con un objetivo muy claro. Para llegar con opciones a los meses decisivos necesitamos mantenernos conectados día a día, también cuando las cosas no salen bien. La comunicación es fluida y la relación dentro del equipo es fuerte. Más allá del ruido externo, por dentro somos un bloque sólido", señaló durante su comparecencia ante los medios.

Las críticas aparecieron tras la derrota en Anfield y los empates frente a Elche y Rayo, una mala racha que el conjunto blanco logró frenar con su triunfo ante el Olympiacos. Ahora, el objetivo es prolongar esa reacción en la competición doméstica. "Venimos de un partido exigente en Atenas y sabemos que en Liga debemos volver a sumar fuera de casa. El calendario ha sido particular, con tantos desplazamientos seguidos entre Liga y Champions. Mañana necesitamos una actuación convincente y un buen resultado para mantenernos arriba. El equipo va recuperando efectivos y llegamos en un punto mejor", explicó Alonso.

¡Preparando el partido ante el @GironaFC!

INSIDE TRAINING → RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 28, 2025

El entrenador también hizo autocrítica y habló de los aspectos a mejorar. "Nos falta regularidad. Hemos mostrado fases de buen juego, pero aún no hemos completado un encuentro realmente completo, con control y continuidad. En defensa hemos avanzado, aunque hay detalles que no me satisfacen por los goles que hemos recibido últimamente. Con balón seguimos creciendo en la construcción, y ese es el camino", añadió.

Alonso confirmó además que Rüdiger, Mastantuono y Militao ya están disponibles tras superar sus lesiones, mientras que la participación de Asensio dependerá de cómo evolucione de una gastroenteritis que le impidió entrenar el sábado.