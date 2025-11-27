¿Hay Kylian-dependencia? El Madrid parece depender mucho del astro francés

-

Tres partidos sin marcar Kylian Mbappé, tres partidos sin ganar el Real Madrid. Una racha rota con un triunfo 4-3 gracias a un póker del astro francés: para bien o para mal, el gigante blanco se mueve este curso al ritmo de su delantero, que presume de 22 goles en todas las competiciones.

El Madrid evitó la crisis total el miércoles en Grecia con un sufrido triunfo 4-3 ante Olympiacos en Champions, gracias a la actuación magistral de Mbappé, capaz de meter tres de sus cuatro dianas en menos de siete minutos.

¿Pero puede el equipo de Xabi Alonso fiarlo todo al imparable momento de forma de su número 10?

KYLIAN MBAPPÉ: “¿Dependencia de Mbappé por no marcar al Rayo, Liverpool y Elche? Sí, pero no tienes que decir que el equipo tiene dependencia de mí. Tienes que decir que Kylian es uno de los responsables por los que no hemos ganado, porque mi trabajo es marcar goles. Tienes… pic.twitter.com/dC1Px8fPPH — Naninho (@SrNaninho) November 26, 2025

De sus prestigiosos compañeros no hay muchas noticias, al menos buenas: por el momento Vinicius ofrece destellos, pero sigue sin encontrar el futbol que lo encumbró en la élite mundial, y Rodrygo hace varios meses que está desaparecido.

Del cuarteto mágico con el que se entusiasmaba la afición blanca queda Jude Bellingham, todavía en la búsqueda de la versión que enamoró en su primer año en la capital española, el curso 23-24.

Pero ni siquiera Mbappé está cómodo con la etiqueta de salvador. Tras el duelo le preguntaron en zona mixta si hay dependencia: "No quiero faltarte al respeto, pero creo que es una mala pregunta, cada uno tiene su trabajo, sin otros jugadores no ganamos los partidos. No creo que haya dependencia, es más cosa de fuera".