¡Sal con tiempo! Alta carga vehicular para este viernes en la ciudad

Las autoridades de tránsito recomiendan usar vías alternas para evitar los puntos de mayor concentración vehicular este viernes.
La Municipalidad de Guatemala alertó sobre la situación del tránsito en la ciudad para este viernes 28 de noviembre, debido a la combinación de factores como el fin de mes, Black Friday y otras actividades programadas para hoy.
Se prevé una alta carga vehicular en distintos puntos de la ciudad, especialmente en áreas comerciales, sectores donde se ubican al menos 70 centros comerciales. Según lo indicó Amilcar Montejo, Director de Comunicación de Emetra.
Entre los sectores más congestionados se encuentran:
- Ruta al Atlántico
- Bulevar Los Próceres
- Bulevar Vista Hermosa
- Calzada Raúl Aguilar Batres
- Calzada Roosevelt
- Avenida Petapa
- Calzada Atanasio Tzul
- Bulevar Rafael Landívar
- Bulevar Austriaco
Las autoridades municipales recomiendan tomar rutas alternas para evitar transitar en las áreas comerciales, especialmente entre las 16:00 y 21:00 horas, cuando se espera el mayor impacto en el tránsito
Para agilizar el tránsito, la Municipalidad ha desplegado personal motorizado en estas rutas y ha contactado a empresas de seguridad de los centros comerciales para facilitar el ingreso y egreso de los vehículos.
Se recomienda a los conductores planificar sus rutas con anticipación, salir con tiempo y seguir las indicaciones de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).