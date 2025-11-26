¡Prepárate! Así estará el tránsito este viernes por el "Black Friday"

-

El Black Friday en Guatemala trae consigo ofertas en al menos 70 centros comerciales, pero también una alta congestión vehicular en la ciudad Guatemala.

Este viernes 28 de noviembre se estará llevando a cabo el Black Friday, que a pesar de ser una celebración norteamericana, ya se ha empezado a hacer costumbre en el territorio nacional y sobre todo en la ciudad de Guatemala.

Es por eso que, Soy502 le ha consultado a Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, sobre el tránsito vehicular que se espera para ese día en los distintos sectores de la ciudad capital.

La mayoría de centros comerciales tienen diferentes ofertas y la posibilidad de poder acceder a ellas está exactamente en 70 centros comerciales, según indicó Montejo.

Los mismos están ubicados entre la ruta al Atlántico, bulevar Los Próceres, bulevar Vista Hermosa, calzada Raúl Aguilar Batres y el área de la calzada Roosevelt. Sin embargo, se están sumando otros centros comerciales como los que están ubicados en la avenida Petapa y el sector de la calzada Atanasio Tzul.

Además, "otros comercios y que muy en especial tienen bastante demanda por ser lo último en temas de tecnología y temas de tiendas a conveniencia, son en el sector del bulevar Rafael Landívar y bulevar Austriaco, por lo que nosotros estaremos desplegando personal motorizado en estas rutas con la finalidad de atender las demandas", señaló Montejo.

Asimismo, "hemos tenido contacto con algunas empresas de seguridad que son responsables de los centros comerciales para poder agilizar el ingreso y egreso en el área comercial privada para que esto no dificulte el área pública", agregó Montejo.

A partir de horas de la tarde hasta altas horas de la noche se presentaría la mayor demanda. (Foto: Archivo/Soy502)

Precaución

En ese sentido, las autoridades le piden mucha precaución a los conductores, porque el año pasado se tuvo algunos inconvenientes y habían algunos obstáculos en el sector del bulevar Los Próceres, calzada Roosevelt, Anillo Periférico hacia la colonia El Mirador o en inmediaciones de la zona 11.

También, se tuvo problemas en el área de la ruta al Atlántico, especialmente entre el puente Belice y el puente Mariscal Zavala, y sectores como el tramo de los bulevares: Vista Hermosa, Austríaco y Rafael Landívar, entre otros, mencionó Montejo.

Este tipo de actividades podrían causar mayor impacto en el horario de las 16:00 a 21:00 horas, incluso hay algunos en los comerciales que estarán abiertos hasta la media noche, por lo que las autoridades municipales recomiendan tomar rutas alternas para evitar transitar en las áreas comerciales.