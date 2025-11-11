Camión cae en socavamiento en plena vía pública en Alta Verapaz (video)

Versión Impresa
  • Por Susana Manai
11 de noviembre de 2025, 06:22
Los socorristas brindaron asistencia a los dos ocupantes, quienes experimentaron una fuerte crisis nerviosa tras el accidente.&nbsp;(Foto: Redes sociales)&nbsp;

Un socavamiento registrado en el Barrio Santa Ana, San Juan Chamelco, Alta Verapaz, provocó la caída de un vehículo de transporte pesado durante la noche del 10 de noviembre.

Durante la noche del 10 de noviembre, un vehículo de transporte pesado cayó en un socavamiento registrado en el Barrio Santa Ana, municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz. 

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
Los Bomberos Municipales Departamentales brindaron asistencia a los dos ocupantes del vehículo, quienes presentaban crisis nerviosa. 

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
Los socorristas permanecieron en el área como medida preventiva y notificaron el incidente a las autoridades correspondientes para las acciones pertinentes.  

Mira el video: 

