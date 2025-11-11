Camión cae en socavamiento en plena vía pública en Alta Verapaz (video)

Un socavamiento registrado en el Barrio Santa Ana, San Juan Chamelco, Alta Verapaz, provocó la caída de un vehículo de transporte pesado durante la noche del 10 de noviembre.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Puerto Barrios bajo el agua! Inundaciones súbitas tras fuertes lluvias
Durante la noche del 10 de noviembre, un vehículo de transporte pesado cayó en un socavamiento registrado en el Barrio Santa Ana, municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz.
Los Bomberos Municipales Departamentales brindaron asistencia a los dos ocupantes del vehículo, quienes presentaban crisis nerviosa.
Los socorristas permanecieron en el área como medida preventiva y notificaron el incidente a las autoridades correspondientes para las acciones pertinentes.
Mira el video: