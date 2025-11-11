¡Puerto Barrios bajo el agua! Inundaciones súbitas tras fuertes lluvias

-

Las fuertes lluvias que cayeron en las últimas horas en Puerto Barrios, Izabal, desataron inundaciones masivas, dejando calles inhabilitadas e inmuebles afectados.

Se han reportado inundaciones debido a las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas en el municipio de Puerto Barrios, en el departamento de Izabal, este lunes 10 de noviembre.

Brigada Humanitaria y de Rescate del Ejército de Guatemala ha realizado evacuación de familias afectadas por inundaciones a causa de las lluvias en la aldea El Manantial, de ese municipio.

— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) November 10, 2025

Usuarios de las redes sociales han compartido videos de las inundaciones que se han generado y que han dejado inhabilitadas algunas calles e incluso un puente peatonal.

En uno de los videos grabados en Santo Tomás de Castilla, ubicado en dicho municipio, se observa una correntada, la cual ha afectado a los vecinos del sector e incluso a las mascotas.

En otras de las imágenes, se logra ver un restaurante que ha quedado inundado, por lo que ha afectado a los comerciantes.

También, se ha compartido un video grabado en la colonia El Micht, del mencionado municipio, donde una persona de la tercera edad fue auxiliada por los ciudadanos, ya que por la correntada se cayó.

Una de las calles que es muy transitada en Puerto Barrios ha quedado inhabilitada de momento por la alta acumulación de agua, donde cubre por completo los neumáticos de los vehículos tipo agrícolas.

En el mercado central de la localidad, reportaron que los drenajes colapsaron y las inundaciones se han hecho notar en las calles.

Mientras, otros vecinos del sector, han comentado que han encontrado grandes cantidades de basura, la cual ha sido acumulada en los ríos, lo que ha provocado el desbordamiento de los mismos.