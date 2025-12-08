Las altas y bajas de los equipos para el Clausura 2026

-

Con la fase final del Apertura 2025 aún en juego, los equipos que quedaron eliminados de la contienda por el título ya han comenzado a mover sus piezas de cara al Clausura 2026.

El mercado de fichajes se activó oficialmente y los directivos, en conjunto con los diferentes entrenadores, iniciaron el análisis profundo de sus plantillas para definir altas, bajas y renovaciones que les permitan afrontar con mayor solidez el próximo semestre.

Los clubes buscan reestructurar sus planteles con el objetivo de alcanzar metas distintas: algunos apuntan a reforzarse para competir por el título del Clausura 2026, mientras que otros deberán enfocarse en la permanencia. Tal es el caso de Comunicaciones FC, que culminó el Apertura en el último lugar de la tabla y enfrenta la necesidad urgente de armar un equipo capaz de revertir la crisis deportiva.

Los albos tendrá que hacer varios cambios para el nuevo torneo si quieren pelear por salvarse del descenso. (Foto: CFC)

Las directivas se encuentran evaluando el desempeño individual y colectivo del semestre, apoyándose en los informes técnicos y tácticos de sus entrenadores para decidir qué perfiles requieren incorporar y qué futbolistas no continuarán en la institución.

El mercado de fichajes promete ser intenso y determinante. Las próximas semanas serán clave para que los clubes definan sus estrategias, ajusten presupuestos y concreten negociaciones que marcarán el rumbo del Clausura 2026, un torneo que se perfila como decisivo tanto en la lucha por el título como en la batalla por evitar el descenso.

Listado actualizado / 8 de diciembre 2025

Achuapa*

Llegan: Sin movimientos.

Se van: Sin movimientos.

Antigua*

Llegan: Sin movimientos.

Se van: Sin movimientos.

Aurora*

Llegan: Sin movimientos.

Se van: Sin movimientos.

Cobán Imperial

Llegan: Sin movimientos.

Se van: Sin movimientos.

Comunicaciones

Llegan: Sin movimientos.

Se van: Sin movimientos.

Guastatoya

Llegan: Sin movimientos.

Se van: Hristopher Robles y Ricardo Blanco.

Malacateco*

Llegan: Sin movimientos.

Se van: Sin movimientos.

Marquense

Llegan: Rafael Lutkowski (BRA).

Se van: Selvin Barlovento y Luis Zúñiga (PAN)

Mictlán*

Llegan: Sin movimientos.

Se van: Sin movimientos.

Mixco*

Llegan: Sin movimientos.

Se van: Sin movimientos.

Municipal*

Llegan: Sin movimientos.

Se van: Sin movimientos.

Xelajú MC*

Llegan: Sin movimientos.

Se van: Sin movimientos.

*Equipos aún en competencia en el Apertura 2025