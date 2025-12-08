La Fedefut informa la decisión sobre el DT Luis Fernando Tena

La Federación Nacional de Fútbol tomó una decisión al respecto del técnico mexicano Luis Fernando Tena y la Selección de Guatemala.
La Fedefut confirmó que llegó a un acuerdo con el "Flaco" Tena para que siga al frente de la Selección Nacional de Guatemala.
Tena firmó su renovación, semanas después que la Bicolor haya quedado sin opción de clasificar a su primera Copa del Mundo, al perder ante Panamá en el estadio de El Trébol.
Será la segunda etapa consecutiva del experimentado estratega mexicano, ahora con el objetivo de llegar al Mundial de 2030.
"El profesor Luis Fernando Tena continuará de forma directa con la conducción, manejo y preparación de la Selección de Guatemala", dijo la Fedefut en un comunicado.