Álvaro Carreras firmó su contrato con el Madrid hasta el 2031

Un emocionado Álvaro Carreras, nuevo fichaje del Real Madrid, reconoció que regresa "siendo un hombre" al club donde se formó como jugador, tras marcharse hace ocho años, periodo en el que militó en equipos como el Manchester United y el Benfica.

"Salí siendo un niño y vuelvo siendo un hombre. Tengo muchas ganas de poder vestir esta camiseta. Es un orgullo vestir este escudo. Prometo dar todo de mi parte para seguir creciendo juntos y ganar más títulos", afirmó ante el presidente Florentino Pérez durante su presentación.

El lateral izquierdo, que firmó por seis temporadas, posó con su nueva elástica con el número 18, que lucía Jesús Vallejo la pasada temporada y pasó el reconocimiento médico.

El defensa, de 22 años, costó 50 millones de euros, una cantidad que lo convierte en el segundo defensa más caro de la historia del equipo, por detrás de Dean Huijsen (59 millones de euros), también llegado este mercado.

"No me baso en eso. Estoy completamente seguro de lo que soy y puedo dar. No me meto en el tema números, estoy tranquilo. El fútbol de hoy en día mueve todo eso", apuntó Carreras en rueda de prensa.

Bienvenida

Después de jugar en el Manchester United, en el Preston, en el Granada y en el Benfica, Carreras se viste de blanco después del Mundial de Clubes.

"Regresa uno de nuestros canteranos, llega al Madrid uno de los nuestros, convertido en uno de los mejores defensas del futbol europeo", recalcó Florentino durante su intervención.

El presidente también recordó su trayectoria: "Llegas procedente de uno de los grandes clubes de Europa, el Benfica. Allí te ganaste el cariño de todos ante una afición acostumbrada a la exigencia", cerró Pérez.