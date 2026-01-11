Esta fue el "arma secreta" que utilizó EE.UU. para capturar a Nicolás Maduro

-

La operación militar estadounidense, nombrada como “Resolución Absoluta” logró la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

Un soldado de las fuerzas armadas venezolanas afirmó que antes de iniciar los bombardeos, el sistema de radar de monitoreo se apagó y momentos después iniciaron drones a rodearlos.

El ruido de los helicópteros los estremeció, de ellos descendieron grupos de militares americanos, que comenzaron a disparar con precisión y velocidad, “parecía que cada soldado disparaba 300 balas por minuto. No pudimos hacer nada” agregó el oficial militar.

El gobierno de EU atacó instalaciones militares y estratégicas del narcogobierno de Nicolas Maduro en Caracas y otras ciudades de Venezuela



El régimen del dictador ha cometido un sinfín de delitos, reprimido a su población, generando violencia y pobreza, y es cabeza del narco pic.twitter.com/2HUazg5Kcp — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 3, 2026

“No teníamos forma de competir con su tecnología, con sus armas. Lo juro, nunca había visto nada igual” narró al compartir que fueron abatidos por una extraña onda sonora que causó que empezarán a vomitar y a sangrarles la nariz.

Según el testimonio, no se llegó a empezar un combate porque los hechos ocurrieron muy rápido y fueron derrotados en minutos. Según el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, estuvieron involucrados más de 200 miembros del Ejército de Estados Unidos para llevar a cabo esta operación en Caracas, Venezuela.

Por ahora, Maduro y su esposa, aguardan en Nueva York, luego de declararse “no culpable” ante el tribunal federal por los delitos de conspiración para el narcotráfico, lavado de dinero y apoyo a organizaciones criminales.

Con información de Infobae.