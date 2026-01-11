Alejandro Fernández es operado de emergencia

Alejandro Fernández fue operado de emergencia tras presentar molestias derivadas de una apendicitis.
El cantante mexicano informó fue sometido a una cirugía urgente el 10 de enero de 2026, tras un intenso dolor abdominal causado por la inflamación del apéndice.
Afortunadamente todo salió bien. El famoso de la música ranchera contó su experiencia a través de sus historias de Instagram: "Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. ¡Los quiero mucho!".
Alejandro dio el último show del 2025 el 11 de diciembre, luego se reunió con su familia para celebrar las fiestas.
En sus últimos post del año viejo lucía un poco cansado, aunque no dejó de disfrutar de sus vacaciones con su familia.
