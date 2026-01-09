Disney+ se suma a la tendencia vertical

Disney+ en EEUU anunció planes de incorporar video vertical a su plataforma este 2026.
Durante el "Global Tech & Data Showcase" CES en Las Vegas, Nevada, se hizo el anuncio oficial, ya que, el video vertical es la tendencia.
La iniciativa sigue al exitoso lanzamiento de los "verts" en la app de ESPN, que ofrecen clips cortos de análisis y destacados deportivos.
El video vertical, "revolucionará a medida que se expande a través de noticias y entretenimiento, ofreciendo una experiencia personalizada y dinámica, que refuerza Disney+ como un destino diario obligatorio", explicaron.
Erin Teague, VPE de Gestión de Producto de Disney Entertainment y ESPN, afirmó al medio Deadline que este contenido vertical podría ser "programación original de formato corto, clips sociales reutilizados, escenas adaptadas de títulos de episodios o largometrajes más largos, o una combinación de ambos".
"Estamos pensando en integrar el video vertical de forma nativa a los comportamientos básicos de los usuarios para que no sea una experiencia inconexa ni aleatoria", dijo.
TikTok se lanzó a nivel mundial en 2017, adoptando el formato vertical, a ello se han unido otras plataformas como Instagram con sus reels o YouTube con sus shorts.