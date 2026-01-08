Transforma tu casa: Aspectos a tener en cuenta antes de instalar una fachaleta

-

Las fachaletas son una opción decorativa y funcional para interiores y exteriores, pero su instalación exige experiencia y planificación. Especialistas destacan la importancia de la limpieza de superficies, la ventilación y el mantenimiento para asegurar su durabilidad y seguridad.

La instalación de fachaletas requiere tomar en cuenta diversos aspectos técnicos y estéticos para garantizar un acabado duradero y seguro.

Expertos señalan que es fundamental contar con la asesoría de una persona con experiencia en el proceso, así como considerar factores como el diseño arquitectónico, el clima y los materiales a utilizar.

Todo el material debe estar cercano al área de trabajo. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Las fachaletas se emplean para revestir y decorar paredes tanto en interiores como en exteriores. Suelen imitar acabados naturales y buscan embellecer superficies como fachadas, chimeneas y terrazas, entre otros espacios donde resultan apropiadas.

Antes de comenzar la instalación, los expertos recomiendan asegurarse de que la superficie esté completamente limpia, seca y libre de polvo, grasa o cualquier agente que pueda afectar la adhesión. También es indispensable seleccionar el adhesivo adecuado, ya sea epóxico, poliuretano o cemento adhesivo, según las características del proyecto.

La pared debe ser limpiada y nivelada previamente a la instalación. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

La aplicación del adhesivo debe realizarse siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante. Una vez colocado sobre la superficie, es importante verificar que esté alineada y nivelada antes de fijar cada pieza. Estas deben ser presionadas firmemente contra la pared, ajustando su posición cuando sea necesario.

El arquitecto Marcelino Chan explicó que la falta de experiencia puede generar que las fachaletas queden torcidas o incluso se desprendan con el tiempo.

Es un trabajo meticuloso que requiere de mucha precisión. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Dependiendo del adhesivo utilizado, se recomienda trabajar en áreas bien ventiladas. Chan añadió que las fachaletas representan una excelente opción para decorar y proteger espacios, especialmente en zonas de alto tráfico, ya que mejoran notablemente la apariencia interior y exterior. Además, cuentan con una amplia variedad de estilos, formas y colores.

Otro de sus beneficios es que pueden funcionar como aislante térmico, según el tipo de material instalado. Su resistencia permite que se mantengan en buenas condiciones durante varios años, siempre que reciban el mantenimiento adecuado.

Es un proceso riguroso que requiere de experiencia. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Tipos de fachaletas

Ladrillo: Una opción popular y versátil que puede ser utilizada en diferentes estilos arquitectónicos.

Madera: Una opción natural y cálida que agrega un toque de rusticidad a la fachada.

Vinilo: Una opción económica y fácil de mantener que imita la apariencia de la madera, ladrillo o la piedra.

De cemento: Una opción duradera y resistente que puede ser utilizada en diferentes estilos arquitectónicos.

Terracota: Opción tradicional y elegante que agrega un toque de calidez a la fachada de la casa.

Se debe colocar correctamente el adhesivo. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Toma en cuenta