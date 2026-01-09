El Temach ofrece show en Guatemala

-

El controversial Temach anunció a través de sus redes que realizará un show en Guatemala.

El generados de contenido Luis Castilleja, conocido como "El Temach" informó su paso por distintos países de Latinoamérica con su "Solo Tour", y la región es parte de su agenda.

"Este no es un evento de seducción, es un viaje hacia adentro, hacia la versión de ti que nace cuando aprendes a estar solo y convertir esa etapa en tu mayor poder", se lee en la descripción del evento.

Según se explica, el famoso ofrece una "guía por las fases de la soledad masculina: el silencio, el quiebre y el renacer, con el fin de la transformación de vida".

Acerca de Temach

Ha trascendido plataformas por la controversia, al centrarse en brindar consejos a hombres, en temas como el cuidado personal y sus relaciones amorosas, expresando la creencia de que las riendas deberían estar siempre en manos de los hombres.

Fecha

La presentación se realizará el 19 de febrero a partir de las 07:00 p. m., en el Teatro Dick Smith del IGA.

Puedes obtener tus entradas en la página web de Fanaticks Live. Ingresa aquí.

Palco: Q500.00

Platea: Q775.00

El evento es únicamente para mayores de edad.

