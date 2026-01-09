La Curacao fortalece su presencia en Quiché

-

La Curacao ha anunciado la apertura de su tienda número 81 en Guatemala y la segunda dentro de Quiché, ubicada en el Centro Comercial Los Celajes, local 102.

Con esta inauguración, La Curacao pone al alcance de los quichelenses variedad de marcas para renovar o equipar su hogar, todo en un solo lugar. Con categorías que incluyen línea blanca, muebles, tecnología, electrónicos, audio, video, motocicletas y mucho más.

En La Curacao Los Celajes, los clientes podrán disfrutar de la experiencia de compra integral, acompañada de asesoría personalizada, garantías y facilidades de pago.

“ Nuestro objetivo es acercar a las familias una oferta completa de productos, con las mejores marcas y beneficios que realmente hacen la diferencia en el hogar ” Juan Manuel de León , gerente de mercadeo de Grupo Unicomer Guatemala.

La tienda La Curacao Los Celajes atenderá al público en horario de lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., y los fines de semana, de 10:00 a.m. a 9:00 p.m., brindando a los clientes amplios horarios para realizar sus compras con comodidad.