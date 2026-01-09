Jacinto Rufino Orozco, el maestro de la marimba que dejó huella en Guatemala

-

La trayectoria de Jacinto Rufino Orozco abarcó más de seis décadas dedicadas a la marimba. Compositor de más de 500 melodías y fundador de su propia marimba orquesta, llevó su música por Guatemala, Estados Unidos y Japón, donde también recibió reconocimientos.

Jacinto Rufino Orozco nació el 16 de agosto de 1935 en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, hijo del compositor Alejandro Fidel Orozco Godínez y de Carmen Virginia López.

Estudió en la Escuela Felipe Rodríguez, el Colegio Guatemala y el INMO, donde se graduó como maestro de educación primaria urbana.

Foto antigua de Jacinto Rufino Orozco ejecutando la marimba. (Foto: Jordy Marroquin/Colaborador)

Formó una familia junto a Mirna del Carmen Boj Fuentes, con quien tuvo cinco hijos: Lucy Aracely, Julio César (Q. E. P. D.), Silvia Liliana, Edwin Rufino y Wilfrido Alejandro (Q. E. P. D.).

Su vínculo con la música comenzó desde la niñez. A los 7 años se integró al grupo infantil Los Conejitos; a los 9, al conjunto Los Fuentes; y a los 12 pasó a formar parte de Los Conejos, donde ejecutaba el saxofón.

Jacinto Rufino Orozco López fue homenajeado durante una feria del municipio. (Foto: Jordy Marroquin/Colaborador)

En esta agrupación surgió también su faceta como compositor, con obras como Señor de Acapetagua. Su talento y disciplina lo llevaron, con apenas 15 años, a convertirse en director y arreglista de Los Conejos, función que desempeñó durante tres décadas.

Más tarde fundó El Original de Guatemala Rufino Conejo y su Marimba Orquesta, proyecto con el que consolidó su aporte a la música nacional.

Rufino Orozco ejecutando la marimba en Japón; fotografía publicada en un medio de comunicación del país asiático. (Foto: Jordy Marroquin/Colaborador)

Entre sus más de 500 melodías destacan Club Atenas, Los Típicos, Panorama shecano y, especialmente, Concepción Tutuapa, una pieza que ha sido interpretada por numerosas marimbas, por la orquesta de Bob Porter y por ensambles de la Academia Arpas en Armonía.

Su trayectoria lo llevó a recorrer Guatemala y a presentarse en Estados Unidos y Japón, países donde también recibió reconocimientos por su aporte artístico.

Se presentó en diversos escenarios a lo largo de su carrera artística. (Foto: Jordy Marroquin/Colaborador)

Jacinto Rufino Orozco falleció el 30 de noviembre de 2016, dejando un legado profundo en la historia musical del país. Su aporte se refleja en su extensa producción, su liderazgo artístico y la proyección internacional de su obra.

Con más de cinco décadas dedicadas a la vida artística, el maestro de la marimba trascendió generaciones y fronteras, consolidándose como un referente del instrumento nacional. Su legado permanece vigente en cada interpretación que mantiene vivas sus composiciones.