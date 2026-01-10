Laporta, presidente del Barsa: "La relación con el Real Madrid está rota"

-

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, reconoció que el vínculo institucional con el Real Madrid atraviesa uno de sus peores momentos. Según explicó, la relación entre ambos clubes está completamente deteriorada, aunque no descartó una posible reconciliación si existe predisposición por ambas partes.

"Las relaciones entre el Barcelona y el Real Madrid están mal, están rotas. Hay diversos temas que nos han distanciado. Si ya éramos rivales acérrimos y eternos, ahora se está produciendo una situación que está haciendo que las relaciones no son buenas", dijo Laporta.

El presidente culé realizó estas declaraciones en Yeda, escenario de la final de la Supercopa de España, durante el acto previo organizado por la Real Federación Española de Fútbol. Allí, el dirigente azulgrana subrayó que los recientes acontecimientos han agravado una rivalidad histórica que ya de por sí era intensa.

El máximo mandatario del Barsa señaló que distintos asuntos han contribuido a este distanciamiento, haciendo especial referencia a las palabras del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sobre el denominado caso Negreira, pronunciadas durante la última asamblea de socios del club blanco. Para Laporta, esas declaraciones han sido determinantes en la ruptura actual.

Joan Laporta: "Las relaciones con el Real Madrid estan mal, están rotas."



— Jijantes FC

Pese a la situación, el presidente culé quiso matizar que la falta de entendimiento no implica la ausencia de respeto. Aseguró que, independientemente del estado de las relaciones, el Barcelona mantendrá siempre una actitud correcta y respetuosa en el plano institucional.

Por último, al ser preguntado por la final que disputará el Barcelona, restó importancia a las etiquetas de favoritismo. En su opinión, este tipo de partidos decisivos no admiten pronósticos claros, independientemente del momento de forma de los equipos participantes.