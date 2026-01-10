¿Revancha o dominio?: Barsa y Real pelean por la Supercopa de España

-

Arabia Saudita vuelve a ser el escenario de un enfrentamiento que ya se ha convertido en tradición: Barcelona y Real Madrid se miden nuevamente este domingo (1:00 p.m. en vivo por Sky) por la Supercopa de España. Será la cuarta final consecutiva entre ambos en esta competición, con un contexto muy distinto para cada equipo.

Mientras el conjunto culé llega respaldado por su solidez, el Madrid afronta el duelo rodeado de interrogantes. Lamine Yamal está listo para volver, y Mbappé apura sus opciones para estar disponible.

El equipo dirigido por Flick accedió a la final tras una contundente victoria ante el Athletic Club en semifinales, con un claro 5-0 que reflejó su superioridad. Aquel triunfo llegó, además, sin la presencia inicial de Lamine, ausente por problemas estomacales. Pese a ello, el Barsa exhibió una potencia ofensiva que ahora espera repetir en el Clásico para conquistar el título y tomarse la revancha del único cruce liguero de la temporada, en el que cayó derrotado.

El día antes de la Final de la Supercopa de España: pic.twitter.com/fASh7X34IX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 10, 2026

En ese precedente, las circunstancias fueron muy distintas. El Barcelona afrontó aquel partido con numerosas bajas de peso: Joan García, Lewandowski, Olmo y Raphinha, entre otros, lo que limitó seriamente las alternativas tanto en el once inicial como desde el banquillo. Un escenario que no se repetirá en esta final.

Todo apunta a que Yamal regresará a la alineación titular, acompañado por Raphinha en la banda izquierda. La principal incógnita para Flick pasa por el centro del ataque: mantener la confianza en Ferran, autor de un gol en semifinales, o devolver a Lewandowski al once inicial.

En Yeda, el Barcelona busca prolongar su hegemonía en el fútbol español, tras haber conquistado Liga, Copa y Supercopa la temporada pasada. El Real Madrid, en cambio, llega con sensaciones más frágiles. Ni siquiera el triunfo frente al Atlético (1-2) logró disipar las dudas sobre su rendimiento colectivo. A ello se suman las probables ausencias de Mendy y Alexander-Arnold, que no se ejercitaron en la última sesión por molestias físicas.

¡A POR LA FINAL! pic.twitter.com/uQI1unkaRu — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 10, 2026

Bajo este panorama se encuentra Xabi Alonso, aún en busca de estabilidad al frente del banquillo blanco. La final, primer título en juego del año, puede convertirse en un punto de inflexión decisivo para su futuro inmediato.