Alivio en el Real Madrid: Mbappé trabaja con normalidad antes de la final

El Real Madrid cerró este sábado su preparación en Arabia, con la última sesión de entrenamiento previa a la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. La principal novedad fue la presencia de Kylian Mbappé trabajando junto al grupo, mientras que Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold no participaron en el trabajo sobre el césped.

El delantero francés se incorporó a la concentración blanca el viernes por la noche, tras quedarse en Madrid a comienzos de semana por un esguince en la rodilla izquierda. Su evolución ha sido favorable y, salvo imprevistos, estará disponible para el clásico. El cuerpo técnico y los servicios médicos decidirán junto al propio jugador el papel que desempeñará en el encuentro, ya sea formando parte del once inicial o entrando como alternativa desde el banquillo.

En el apartado defensivo, Rüdiger volvió a ser baja en la sesión debido a las molestias que arrastra en la rodilla izquierda. El central alemán ya jugó con problemas físicos en el derbi del jueves, en el que estuvo 69 minutos sobre el terreno de juego. Su estado físico marcará si Xabi Alonso apuesta por él desde el inicio ante el Barcelona.

Entre las notas positivas del entrenamiento destacó Rodrygo Goes. El atacante brasileño se ejercitó con normalidad pese a terminar el último partido ante el Atlético de Madrid con molestias en la zona baja de la pierna derecha, y apunta a estar disponible para la final.

No obstante, el técnico madridista sigue acumulando contratiempos en defensa. Ferland Mendy, que tuvo minutos en semifinales, y Trent Alexander-Arnold no pudieron completar la sesión, reduciendo aún más las opciones en una línea ya castigada por las ausencias.

Con este escenario, Alonso ultimó sobre el césped la preparación del clásico que se disputará este domingo en el Alinma Stadium, donde estará en juego el primer título oficial de 2026.