Amarini ironiza sobre el penal polémico de la Liga: "Todavía no es época de regalos"

Amarini Villatoro, técnico de Xelajú, ironizó sobre el penal polémico que permitió a Alajuelense colocarse en ventaja durante el encuentro, y que después terminó con el empate global 2-2 que obligó a ir a la tanda definitiva por el título de la Copa Centroamericana.

El estratega guatemalteco se mostró molesto y desanimado por la derrota, pero remarcó esa supuesta falta que el árbitro Nelson Salgado sancionó sobre Fernando Piñar en una acción contra el lateral chivo Widvin Tebalán. Aquí el resumen de las frases más destacadas del timonel subcampeón.

"Es increíbel que habiendo VAR (se haya marcado penal). No entiendo el criterio. El rival que estaba enfrente es una gran institución que no necesitaba de eso. Es cierto que estamos en diciembre, pero no es la época de regalos todavía. Al final la estadística dice que ellos son campeones y eso es lo que vale".

LA JUGADA DE LA POLÉMICA EN LA FINAL



¿Fue penal o no sobre Anthony Hernández?



▶️La Final de la #CopaCentroamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus

"No miraba por dónde ellos nos pudieran hacer daño en el segundo tiempo, hasta el famoso penal. Se encontraron con esa jugada y fue la única manera en la que nos pudieron anotar. Molesta perder así, el grupo está muy dolido. No lo vemos justo, a veces hay escudos que pesan, y más en esta competencia. Es una situación determinante en el juego que marca la diferencia al final".

"Después del penal de ellos tuvimos una buena reacción, logaramos empatar el partido. En el tiempo extra fuimos muy superiores al rival, teníamos que haberlo liquidado allí en las opciones que generamos; ya en los penales, hoy no fue para nosotros. Ellos ejecutaron bien y el portero atajó dos, eso fue la diferencia en una serie muy pareja, donde nunca fuimos menos y merecíamos más".

"Nos toco mucho viaje, concentraciones lejos de casa. No estuvimos en la altura, donde generalmente lo hacemos de local. Todo esto llevó a un desgaste del equipo. Llevamos 32 partidos en el semestre y los jugadores lo han ido resintiendo. Pero estoy orgulloso de ellos. Competimos bien, competimos leal, sin ningún tipo de ayuda. La peleamos con nuestras armas".