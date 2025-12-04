Alajuelense se consagra campeón de la Liga Centroamericana

-

En una emotiva final con una estadio a reventar, el cuadro quetzalteco no pudo lograr la hazaña y el club costarricense se convirtió en tricampeón.

En un abarrotado estadio Cementos Progreso, los chivos se enfrentaron a uno de los gigantes de Centroamérica.

En el terreno de juego, la Liga Deportiva Alajuelense buscaba abrir el marcador por cualquier vía, mientras que los quetzaltecos aguantaban la presión y buscaban sorprender con un contragolpe.

Sin embargo, fue hasta el minuto 72 cuando los visitantes abrieron el marcador, por la vía del penal.

Ronaldo Cisneros venció a Rubén Silva que silenció por un momento el estadio Cementos Progreso.

RONALDO CISNEROS NO FALLA DESDE LOS 11 PASOS Y PONE EN VENTAJA A LA LIGA EN LA FINAL



▶️La Final de la #CopaCentroamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/WkRmYqBFau — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) December 4, 2025

Sin embargo, los locales reclamaban que la falta sobre Anthony Hernández no era para cobrar el penal.

LA JUGADA DE LA POLÉMICA EN LA FINAL



¿Fue penal o no sobre Anthony Hernández?



▶️La Final de la #CopaCentroamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ieC4u1HCNk — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) December 4, 2025

Pero al minuto 82, el sueño quetzalteco se encendió de nuevo con el gol de Juan Cardona.

El tanto sirvió para enviar a los tiempos extra el juego.

TREMENDO GOLAZO DE JUAN CARDONA PARA EMPATAR LA FINAL



▶️La Final de la #CopaCentroamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/HHd6SvQoyV — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) December 4, 2025

Ya en la adición, los quetzaltecos tuvieron la oportunidad de ponerse arriba en el marcador, pero la pelota dio en el poste ahogando el grito de gol de los chivos.

INCREÍBLE PALO QUE EVITÓ LA VENTAJA DEL XELAJÚ❌



▶️La Final de la #CopaCentroamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/qtSma8Fu0I — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) December 4, 2025

Al minuto 110, el portero Bayron Mora salvó de nuevo a los ticos con un despeje sobre la línea.

La final tuvo que llegar hasta los tiros penales para definir al campeón.

Jesús López falló el primer tiro para los locales, lo que dejó la oportunidad para que los ticos se adelantaran en la tanda.

Harim Quezada empató el marcador en el segundo penal de los chivos, pero Santiago van der Putten puso el 1-2.

Jorge Aparicio anotó en el tercer tiro de Xela para el 2-2, Alexis Gamboa adelantó de nuevo a la Liga.

Quirós marcó el 3-3 en el cuarto intento de los quetzaltecos, Salazar falló el cuarto penal.

Cárdenas llegó para fallar su tiro, Guillermo Villalobos marcó el gol del tricampeonato.