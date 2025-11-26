Xelajú listo para la batalla: Villatoro asegura que pelearán con sus armas

Amarini Villatoro disputará su primera final internacional como entrenador y será al frente de Xelajú, un equipo que también añora su primera gran conquista fuera de casa. Tendrá como rival al Alajuelense, en la serie decisiva por la Copa Centroamericana 2025.
De cara al partido de ida, este miércoles (8:00 p. m.), Villatoro calificó al cuadro liguista, bicampeón de la competencia, como un "equipo histórico del futbol centroamericano, con una plantilla amplia y que es base de la Selección tica".
Debido a esos factores, por lo tanto, remarcó que los manudos "no dejan de tener estrellita de favoritos", pero aseguró que sus dirigidos se acuñan en eso para "ganar una motivación extra", en una llave de 180 minutos que comenzará en el estadio Alejandro Morera Soto.
"No tengo nada que perder. Podemos competir de tú a tú, lo hemos demostrado y competido siempre y tenemos también un equipo plagado de grandes jugadores, algunos consolidados y otros con proyección. Eso nos hace capaces de pelear con nuestras armas esta final", apúntó.
"El objetivo de nosotros es ser campeones, queremos hacer historia, ser históricos dentro de nuestra institución, que nunca ha sido campeón centroamericano ni internacional. Tenemos ese reto por delante y hemos apostado a eso, a la alta competencia", sentenció.