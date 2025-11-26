¿Podrá Xelajú hacer historia? El desafío de vencer al bicampeón Alajuelense

-

Noche de gala para Xelajú, que sale este miércoles (8:00 p. m.) a jugar contra el Alajuelense costarricense, en el estadio Alejandro Morera Soto, el primero de los dos partidos que lo separan de título de monarca de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025.

La oportunidad de hacer historia llevando a sus vitrinas un trofeo inédito y ganárselo al vigente bicampeón mantienen motivado al equipo quetzalteco y a sus aficionados, quienes se han movilizado masivamente a suelo tico con la ilusión de encaminarse a la gloria.

Aunque su marcha en el torneo local ha sido irregular, en la competición regional, el rebaño ha sacado músculo. Finalizó segundo en la fase de grupos, en cuartos se cargó al Sporting San Miguelito panameño y en semifinales al Real España hondureño, en penales.

Es el último paso, pero enfrente está el rey, el cuadro manudo, que desde este nuevo concepto siempre ha llegado a la final y a diferencia de las anteriores dos ediciones en las que batió al Real Estelí nicaragüense, ahora los quetzaltecos amenazan con destronarlos.

Hombres como Kevin Ruiz, Jorge Aparicio, Jesús López, Pedro Báez, entre otros claves, han sido artífices de darle forma a las ambiciones de los chivos en un torneo en el que en 8 presentaciones solo el poderoso Olimpia y San Miguelito los hicieron tropezar.

Sin su portero titular, Washington Ortega, por lesión, los liguistas, que hablando de títulos en el plano nacional no ganan uno desde 2020, en certámenes internacionales tienen estrella y guiados por elementos como Ronald Matarrita, Celso Borges y Joel Campbell aspiran a un tri.

Ya el timonel guatemalteco Amarini Villatoro les dio la sexta y séptima luna a los quetzaltecos, después de 11 años de sequía, y la noche de este miércoles un buen resultado en Costa Rica pronosticaría un ambiente sensacional en el Cementos Progreso, el miércoles de la semana siguiente cuando se dispute la final de vuelta.