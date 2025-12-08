La visita de Jason Momoa y Adria Arjona a Antigua Guatemala

-

Jason Momoa y Adria Arjona pasaron un tranquilo domingo en Antigua Guatemala, aprovechando para conocer la historia del jade y su valor en la civilización maya.

El 7 de diciembre de 2025, en la ciudad colonial, la pareja visitó una joyería de autor especializada en esta piedra preciosa, cuyos depósitos geológicos se encuentran en el país.

"Hoy pasó algo muy especial en Xibalba, entre miradas curiosas, conversación y mucha conexión con el jade, compartimos un momento increíble junto a Adria Arjona y Jason Momoa. Gracias por venir, por sentir la historia y por llevarse un pedacito de nuestra energía", se lee en un post de Instagram junto a la imagen donde todo el equipo, con los actores de Hollywood.

Adria no perdió la oportunidad de mostrar las la Ciudad de las Flores y los alrededores de la tierra que vio nacer a su padre Ricardo Arjona: Jocotenango. Los visitantes especiales adquirieron piezas que llevarán consigo como un lindo recuerdo del país.

Ambos recorren los destinos más significativos del país luego de haber asistido a la residencia "Lo que el seco no dijo".

Foto: Xibalba.