¿Buscas trabajo? Irtra abre una nueva oportunidad de empleo

El Irtra habilitó una nueva vacante para los guatemaltecos que estén en busca de una oportunidad laboral.
El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) anunció por medio de sus redes sociales una nueva vacante disponible.
Se trata de Analista de procesos, organización y métodos.
Los requisitos para aplicar a la plaza son:
- Ser estudiante de los últimos años de Ingeniería Industrial.
- Tener experiencia de tres años en análisis y diseño de procesos.
- Contar con habilidad y conocimientos sólidos en el manejo de computadora.
- Manejar herramientas de diagramación.
Si estás interesado, envía tu CV a reclutamiento@irtra.org.gt e indica en el asunto el nombre de la plaza.
Tienes hasta el 19 de diciembre para aplicar.