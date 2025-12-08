Los escalofriantes sonidos que se escuchan en el Parque Tikal (video)

¡La visita de unos turistas al Parque Nacional Tikal para ver el amanecer se convirtió en una experiencia que jamás olvidarán!
OTRAS NOTICIAS: ¿Buscas trabajo? Irtra abre una nueva oportunidad de empleo
En redes sociales se viraliza un video donde un grupo de turistas se encaminan en la oscuridad de la selva petenera cuando se escuchan ruidos extraños y para algunos, hasta escalofriantes.
Los turistas caminan con lámparas en mano ya que al ser las 4 de la mañana solo alumbra la luna llena, mientras los saraguates o monos aulladores hacen saber que se encuentran entre los árboles.
Los saraguates o monos aulladores son parte de la fauna representativa de la selva petenera debido a sus gritos que pueden llegar a ser fuertes para marcar su territorio, comunicarse con su grupo, advertir de peligros y mantener el orden social.
Escucharlos es más común de lo que se cree, especialmente en los amaneceres y atardeceres.