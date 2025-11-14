Las condiciones que EE.UU. impone a Guatemala para reducir aranceles

-

Estados Unidos acordó eliminar algunos aranceles con Guatemala a cambio de nuevo marco comercial. La Casa Blanca compartió un documento en el cual enumeran, punto por punto, las exigencias al país para aplicar a la reducción de aranceles.

Estados Unidos y Guatemala anunciaron avances significativos en la construcción de un nuevo marco para un Acuerdo de Comercio Recíproco, orientado a modernizar y profundizar la relación económica bilateral, señala un pronunciamiento emitido por la Casa Blanca.

El entendimiento, que complementa los compromisos existentes bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), establece una serie de obligaciones para Guatemala.

Dichas obligaciones son en materia regulatoria, comercial, digital, ambiental y laboral, con el objetivo de facilitar el intercambio y fortalecer las condiciones de acceso al mercado estadounidense.

Las condiciones de la Casa Blanca

El documento, divulgado por la Casa Blanca, detalla que Guatemala asumirá medidas para reducir barreras no arancelarias que afectan a diversos sectores estratégicos.

Entre los principales compromisos se encuentra la simplificación de trámites regulatorios para exportaciones estadounidenses, la eliminación de restricciones a la importación de bienes remanufacturados, la homologación de estándares automotrices y la agilización de procedimientos vinculados a certificaciones y registros de productos.

En el ámbito agrícola, Guatemala se compromete a evitar obstáculos que limiten el ingreso de productos estadounidenses, adoptando supervisiones regulatorias basadas en criterios científicos y sistemas de autorización más eficientes.

Este enfoque busca asegurar un flujo comercial coherente con estándares internacionales y reducir demoras por trámites técnicos.

El acuerdo también incorpora la obligación de fortalecer la protección a la propiedad intelectual, incluyendo la aplicación plena de tratados internacionales y acciones correctivas a problemas identificados por autoridades estadounidenses en evaluaciones previas.

A ello se suma el compromiso de garantizar procesos transparentes y equitativos en el reconocimiento de indicaciones geográficas, evitando que ciertos términos comunes en alimentos restrinjan de manera injustificada el acceso al mercado.

Reglas para el comercio digital

Otro de los ejes centrales es el comercio digital ya que Guatemala se compromete a no imponer cargas discriminatorias a servicios o productos digitales estadounidenses, a facilitar el flujo transfronterizo de datos y a respaldar una moratoria multilateral que impida aplicar derechos de aduana a transmisiones electrónicas.

Estas disposiciones buscan brindar certeza jurídica y promover la competitividad en un sector en rápido crecimiento.

En materia de prácticas regulatorias, Guatemala adoptará lineamientos para mejorar la calidad normativa y facilitar el intercambio mediante mejores estándares aduaneros y procesos modernizados.

Asimismo, deberá aplicar y reforzar normas laborales reconocidas internacionalmente, prohibiendo explícitamente la importación de bienes producidos con trabajo forzoso y fortaleciendo los mecanismos de supervisión laboral.

Protección ambiental exigente

El componente ambiental del acuerdo exige estándares elevados de protección, así como una aplicación efectiva de la legislación vigente.

Guatemala deberá avanzar en la lucha contra la tala ilegal, mejorar la gobernanza forestal, reforzar el control pesquero, combatir el tráfico de vida silvestre y enfrentar prácticas de minería ilícita y se compromete a implementar el acuerdo global sobre subvenciones pesqueras.

El marco también incorpora reglas sobre empresas estatales y subsidios industriales para evitar distorsiones en la competencia, así como lineamientos de cooperación en seguridad económica.

Esto incluye acciones contra la evasión arancelaria, colaboración en materia de inversiones y controles de exportación, y coordinación frente a políticas comerciales no basadas en el mercado.

Compras y contrataciones del Estado

En el campo de las compras públicas, Guatemala se compromete a restringir el acceso en licitaciones cubiertas por acuerdos comerciales a proveedores de países sin tratados vigentes, con excepciones específicas.

Este mecanismo busca equiparar las reglas con las prácticas aplicadas por Estados Unidos.

Con los compromisos asumidos, Washington señaló que eliminará ciertos aranceles recíprocos para exportaciones guatemaltecas que cumplan criterios técnicos y que no sean producidas en cantidades suficientes en Estados Unidos, incluyendo productos agrícolas, textiles y prendas de vestir originarias del CAFTA-DR.

En las próximas semanas, Estados Unidos y Guatemala trabajarán para finalizar el Acuerdo, prepararlo para su firma y realizar los trámites internos necesarios antes de su entrada en vigor.