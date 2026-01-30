Presidente confirma que Guatemala firma Acuerdo Recíproco de Aranceles con EE.UU.

-

Con el acuerdo, el 70.4 % de los productos que se exportan a Estados Unidos contará con arancel cero, señalan las autoridades.

El presidente Bernardo Arévalo informó que Guatemala firmó el Acuerdo sobre Comercio Recíproco con los Estados Unidos, el cual calificó como "un logro que fortalece la relación con nuestro principal socio comercial".

"La firma de este acuerdo abre un marco de cooperación, certeza y nuevas oportunidades para quienes producen, trabajan y emprenden en Guatemala", indicó el mandatario, en un mensaje difundido en su cuenta oficial de X.

Arévalo aseguró que la firma del acuerdo posiciona a Guatemala "como un socio confiable y un aliado estratégico en la región".

Este acuerdo que firmamos hoy abre nuevas oportunidades para la economía de Guatemala y nos posiciona como un socio estratégico en la región.

Agregó que la participación del sector privado en la preparación de las bases técnicas de la negociación "fue un elemento fundamental en el éxito de este esfuerzo de país".

"El año pasado el 30.3 % de las exportaciones guatemaltecas tuvo como destino Estados Unidos, por un valor de US$ 4.300 millones (Q 32,938 millones). Lo que significa que una de cada tres de nuestras exportaciones se dirige hacia el mercado estadounidense" precisó el presidente.

Arévalo afirmó que "gracias a este acuerdo, el 70.4 % de las exportaciones a los Estados Unidos contará con arancel cero, generando condiciones estables de acceso al mercado estadounidense, beneficiando directamente a sectores clave como la agroindustria, la manufactura y el textil".

"Hoy, hemos dado un paso más en la consolidación de un país que cuando camina unido, genera confianza, atrae inversión y crea oportunidades reales de desarrollo para toda la población", puntualizó el mandatario.

En un comunicado de prensa emitido por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), se precisa que "el Acuerdo Recíproco de Aranceles no sustituye al DR-CAFTA, que continúa vigente como el marco fundamental de la relación comercial entre ambos países".

El DR-CAFTA, es el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, que fue firmado en 2004 y según la Secretaría la firma del acuerdo "complementa y fortalece" el tratado al profundizar la cooperación bilateral, actualizar disciplinas del comercio moderno y da estabilidad y certidumbre al comercio bilateral.

Guatemala consolida su relación comercial con los EE.UU. con la firma del Acuerdo Recíproco de Aranceles.

"Nuestro país se posiciona como una nación que da certeza y es capaz de diseñar e implementar estrategias para adaptarse al entorno cambiante del comercio global", señaló Gabriela García, la ministra de Economía.

García añadió que "este logro es fruto de un trabajo político-diplomático y técnico-comercial riguroso" y afirmó que está orgullosa de lo alcanzado, ya que "se traducirá en nuevas oportunidades de inversión, empleo y bienestar para todos los guatemaltecos".