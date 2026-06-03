AmCham afirma que Ley Antilavado fortalece un entorno de negocios más transparente

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Institución resalta que el desafío será garantizar una implementación adecuada de la normativa.

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La aprobación de la Ley Integral Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo representa un paso importante para consolidar un entorno de negocios más transparente, seguro y competitivo en Guatemala, en línea con los estándares internacionales, manifestó la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala).

La organización empresarial reconoció el consenso alcanzado por los diputados del Congreso de la República para aprobar la normativa, debido a la necesidad de actualizar el marco legal guatemalteco en materia de prevención y combate del lavado de dinero.

"AmCham Guatemala reconoce el consenso alcanzado por los diputados del Congreso para concretar la aprobación de la Ley Integral Contra el Lavado de Dinero, la cual consolida un entorno de negocios más transparente, seguro y competitivo en el marco de los estándares internacionales", indicó la entidad.

AmCham Guatemala ante la aprobación de la Ley Integral Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo @usembassyguate pic.twitter.com/HpNeljyCnK — AmCham Guatemala (@AmChamGT) June 3, 2026

La cámara empresarial destacó que había manifestado la importancia de que el país contara con una legislación moderna y alineada con las mejores prácticas internacionales, con el propósito de fortalecer la confianza de inversionistas y socios comerciales.

Según AmCham Guatemala, la aprobación de la ley constituye un avance relevante para mejorar las condiciones de certeza jurídica y fortalecer el marco institucional necesario para el desarrollo económico y la atracción de inversiones.

La organización señaló que el desafío ahora será garantizar una implementación adecuada de la normativa para que sus objetivos se traduzcan en resultados concretos para el país.

"Desde AmCham Guatemala hemos reiterado la importancia de contar con un marco legal moderno, robusto y alineado con las mejores prácticas internacionales", señaló la entidad.

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Asimismo, subrayó que la aplicación de la ley deberá realizarse con criterios técnicos, transparencia y efectividad para fortalecer el Estado de Derecho y la confianza en las instituciones públicas.

"Será fundamental que la implementación de esta normativa se realice de manera técnica, efectiva y transparente, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones", agregó la organización.

AmCham Guatemala reiteró finalmente su disposición de continuar apoyando iniciativas que fortalezcan la transparencia, la institucionalidad y la certeza jurídica, elementos que considera fundamentales para generar confianza entre inversionistas nacionales e internacionales.

"Reiteramos nuestra disposición de continuar apoyando iniciativas que fortalezcan la certeza jurídica y promuevan la transparencia y la institucionalidad", concluyó la organización.