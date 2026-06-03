CIG señala que Ley Antilavado fortalece la reputación financiera y la competitividad

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Institución señala que la normativa permitirá a Guatemala alinearse con los estándares y recomendaciones internacionales.

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La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) reconoció la aprobación del Decreto 15-2026, Ley Integral contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y destacó que la normativa fortalece la reputación financiera de Guatemala.

El sector industrial también afirma que la legislación mejora la competitividad del país y brindar mayor certeza jurídica a los sectores productivos.

Por medio de un pronunciamiento, la Cámara calificó como un avance importante la aprobación de la legislación por parte del Organismo Legislativo.

Asimismo, considera que actualiza y fortalece el marco legal nacional para la prevención, detección y combate de delitos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

CIG reconoce la aprobación de la Ley Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo que fortalece la reputación financiera del país, y fortalece el marco legal nacional para la prevención, detección y combate de estos delitos.



Lee la postura completa:… pic.twitter.com/1JL7OtNyUN — Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) June 3, 2026

Según la Cámara de Industria, la nueva normativa permitirá al país alinearse con los estándares y recomendaciones internacionales impulsados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

"Con este avance, el país se alinea a los estándares y recomendaciones internacionales promovidos por GAFI y GAFILAT, modernizando las defensas del país y potenciando la capacidad estatal para detectar y combatir el ingreso de recursos ilícitos en las actividades económicas legítimas", indicó la CIG.

La organización empresarial destacó que, además de fortalecer las herramientas de prevención y control, la legislación genera beneficios directos para el entorno económico y de negocios del país.

"Esta aprobación fortalece la competitividad del país, brinda mayor certeza jurídica a los sectores productivos y protege la reputación financiera de Guatemala ante inversionistas, socios comerciales y organismos financieros internacionales", resaltó la entidad.

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La Cámara de Industria también reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento institucional, y consideró que la correcta aplicación de la nueva legislación será determinante para alcanzar los objetivos planteados.

"Como sector industrial, reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento institucional del país", expresó la organización.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades responsables para garantizar una implementación efectiva de la ley recién aprobada, con el objetivo de que sus beneficios se traduzcan en mejores condiciones para la inversión, la actividad económica y la generación de empleo.

La CIG concluyó que una adecuada ejecución de la normativa contribuirá a crear un entorno más favorable para el desarrollo económico, fortalecer la confianza de los mercados internacionales y ampliar las oportunidades para los guatemaltecos.