Amenazan con paro nacional tras suspensión de servicio pullman hacia Alta Verapaz

-

Gremial exige diálogo con Ministerio de Gobernación ante ola de extorsiones y asesinato de pilotos.

TE PUEDE INTERESAR: Proponen pena máxima de 15 años por extorsión.

La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) advirtió que podría convocar a un paro nacional indefinido, luego de que Transportes Monja Blanca suspendiera temporalmente su servicio Pullman hacia Alta Verapaz por amenazas de extorsión.

La medida surge tras el asesinato de uno de sus pilotos en ruta hacia Cobán, lo que ha encendido las alarmas en el sector, indicaron.

La medida surge tras el asesinato de uno de sus pilotos en ruta hacia Cobán. (Imagen: Transportes Monja Blanca)

Carlos Vides, presidente de Gretexpa, confirmó que se solicitó una reunión urgente con autoridades del Ministerio de Gobernación para abordar la crisis. "Estamos en la mejor disposición de apoyar a cualquier empresa que esté en problemas. Si esta situación no mejora, no se descarta que el servicio se suspenda totalmente", declaró.

Una mujer espera el servicio de coaster hacia Cobán en la estación de Monja Blanca en zona 1. (Foto: Wilder López/Soy502)

La gremial se reunirá el próximo martes para definir acciones, entre ellas el posible paro que afectaría a miles de ciudadanos en todo el país, señaló Vides.

Transportes Monja Blanca informó que la suspensión de los buses tipo pullman busca resguardar la seguridad de pilotos y pasajeros, mientras se fortalecen los protocolos internos. La empresa indicó que notificará por sus canales oficiales cuando el servicio sea reanudado.

Gremial de transportistas exige diálogo con Ministerio de Gobernación ante ola de extorsiones y asesinato de pilotos. Amenazan con paro nacional tras suspensión de servicio hacia Alta Verapaz.



: Wilder López/Soy502#Transportistas #Amenaza #Extorsión #ParoNacional pic.twitter.com/vtJsMatjim — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) October 10, 2025

Se informó que la Policía Nacional Civil (PNC) mantiene presencia en la sede central de la empresa, ubicada en la zona 1 capitalina, y en los patrullajes en la ruta hacia el norte del país.

Edwin Monroy, vocero de la PNC, explicó que agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) realizan investigaciones y seguimiento a los grupos de extorsionistas.

(Foto: Wilder López/Soy502)

Aunque no se confirmó un aumento en las amenazas, Monroy reiteró que la institución continúa brindando acompañamiento y acciones de prevención. "La Policía mantiene presencia en ruta y en el perímetro de la capital", señaló.

La incertidumbre y el temor se han extendido entre los transportistas, quienes denuncian que han surgido nuevos grupos criminales dedicados a extorsionar dificultando la continuidad del servicio en varias rutas.