Proponen pena máxima de 15 años por extorsión

Mediante una nueva ley se busca duplicar la pena de cárcel para los extorsionistas.

En el Congreso de la República continúan las discusiones sobre la necesidad de incrementar las sanciones para los delitos cometidos por las pandillas.

Un día después de que el Ejecutivo anunciara que presentará dos iniciativas en esa materia, el diputado Juan Carlos Rivera oficializó un nuevo proyecto de ley que fijaría en 15 años la pena máxima para el delito de extorsión, así como para la obstrucción extorsiva del tránsito.

Actualmente, esos actos ilegales tienen sanciones que van desde los seis hasta los ocho años de prisión.

Fuente: Iniciativa 6651

Sin aceptación de cargos

La propuesta se registró con el número 6651 y plantea una serie de reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada, Código Penal y Código Procesal Penal.

Uno de los objetivos es evitar que quienes cometan las citadas actividades ilícitas se beneficien con una medida sustitutiva al ser capturados o puedan optar a la aceptación de cargos, para disminuir su condena. Tal aspecto está contenido en la iniciativa.

Rivera indicó que la intención es que el nuevo proyecto se sume al análisis que se desarrolla en la comisión presidencial que se instaló hace una semana y de la cual saldría la propuesta de una ley integral contra las maras.