Amor, pasión y venganza: primer adelanto de "Cumbres borrascosas"

El avance anticipa un romance condenado por diferencias sociales.
La actriz australiana regresará a la pantalla grande tras un breve descanso para protagonizar la célebre novela de Emily Brontë, bajo la dirección de Emerald Fennell.
Warner Bros ha compartido el primer adelanto de Cumbres borrascosas, en donde Margot Robbie da vida a Catherine Earnshaw, mientras que Jacob Elordi interpreta a Heathcliff, una pareja con un amor intenso y apasionado.
La historia sigue la relación entre Heathcliff, un huérfano adoptado por la familia Earnshaw, y Catherine, quien, pese a amarlo profundamente, decide casarse con el aristócrata Edgar Linton.
Herido y resentido, Heathcliff regresa años más tarde como un hombre rico y decidido a destruir a todos los que lo rechazaron.
El avance llega acompañado del póster oficial en el que Elordi sostiene apasionadamente el rostro de Robbie, marcando el deseo mutuo que está condenado por diferencias sociales, ambición y venganza.