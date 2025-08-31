"Atrapado robando", cinta con 84% de aprobación, llega a Guatemala

-

Atrapado robando (Caught stealing), la nueva cinta de Darren Aronofsky, ya llegó a los cines de Guatemala.

Austin Butler deja atrás su papel de Elvis Presley y da vida a un exbeisbolista atormentado por su pasado. (Foto: Instragram/Caught Stealing)

En la película, un exbeisbolista (Austin Butler) debe correr por su vida tras hacerle un favor inocente a un amigo.

El elenco lo completan Regina King, Zoë Kravitz, Matt Smith y Benito Martínez Ocasio (Bad Bunny).

Aunque el filme tiene acción de principio a fin, el objetivo de Aronofsky es la "diversión", aseguró el cineasta en la Masterclass a la que Soy 502 tuvo acceso.

Bad Bunny interpreta a "Colorado", un peculiar villano. (Foto: Archivo)

Para el director de Réquiem por un sueño y El cisne negro, la meta es hacer cine entretenido: "En sus primeros 10 minutos tiene más chistes que todas mis otras cintas".

En Atrapado rodando, Aronofsky vuelve a Nueva York, la ciudad donde creció y ha filmado algunos de sus títulos de culto.

El romance entre Butler y Kravitz se verá interrumpido luego de un pequeño favor. (Foto: Archivo)

La cinta está ambientada a finales de los 1990, por lo que el cineasta dedicó buen tiempo a capturar la energía de la época. A manera de homenaje, también aparecen las Torres Gemelas.

La película, que cuenta con un 84 % de aprobación en Rotten Tomatoes, ya está disponible en todas las salas del país.