Ana Bárbara anuncia su retiro de los escenarios

Ana Bárbara anunció su retiro temporal de la música tras una destacada presentación en Times Square de Nueva York.
Durante la celebración de año nuevo la cantante referente del regional mexicano informó que se dará una pausa, durante la celebración del 31 de diciembre, en la Gran Manzana, reafirmando su vínculo con la comunidad mexicana y latina en Estados Unidos.
Razones de Ana Bárbara darse un descanso en 2026
La famosa dijo que quiere dar prioridad a su familia: "No le va a gustar a mucha gente, pero me voy a tomar un pequeño break porque lo necesita mi alma y mi corazón", declaró la artista al medio estadounidense Univision.
"Soy madre de familia y he tratado de estar al 100%, pero no es lo mismo, siempre hay gente enferma que trata de separarnos. Pero los voy a recuperar", enfatizó la "Reina Grupera".
Durante 2025, la carrera de Ana Bárbara realizó un sencillo colaborativo con Carlos Rivera, logró éxitos en radio y plataformas digitales, además sus temas "Lo Busqué", "Bandido", "La Trampa" y "Loca" continúan vigentes, acompañando generaciones
De este modo, la actuación de Ana Bárbara no solo se enmarca en una agenda internacional, sino que fortalece el lazo con la diáspora mexicana que ha acompañado su obra a lo largo de los años.
Su actuación en Times Square, más allá del espectáculo, simboliza un momento de profunda conexión con quienes celebran el cambio de año lejos de su origen y reafirma el papel de figuras latinas en escenarios mundiales de gran visibilidad.