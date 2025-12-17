Comunicador social es localizado sin vida en Suchitepéquez

-

El periodista Agustín Zapeta era miembro de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG).

En el camino que conduce del sector El Aguacatal para la aldea Ladrillera del municipio de San Pablo Jocopilas, en Suchitepéquez, fue localizado el cadáver de un hombre, el cual estaba entre una cuneta a la orilla de un cafetal, este martes 16 de diciembre.

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardaron el lugar, de donde al pasar el tiempo, acudió el pastor Rocael Zapeta, quien reconoció el cuerpo del fallecido como el de su padre Jorge Agustín Zapeta Aguilar, de 56 años.

Su hijo Rocael Zapeta indicó que, Agustín Zapeta desde el pasado domingo ya no llegó a su casa, pero que no habían realizado la denuncia ante la policía, y al saber que había un muerto acudió al lugar y desafortunadamente era su papá.

Zapeta Aguilar laboraba en el municipio de Santo Tomás La Union como comunicador social, quien según se dio a conocer, tenía amenazas en su contra por su profesión.

El cadáver estaba entre una cuneta a la orilla de un cafetal. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Miembro de la APG

El Ministerio Público (MP) llegó al lugar del hallazgo, donde procesó la escena e indicó que el cadáver presentaba señales de violencia, así como heridas producida por arma blanca.

En la espalda tenía signos que fue arrastrado y el cuerpo aún no se encontraba en estado descomposición, por lo que el cadáver fue llevado a la morgue de Inacif de Mazatenango para establecer la causa de la muerte.

La página donde transmitía su material periodístico se llamaba Libertad de Expresión, y tenía más de 20 años de ser comunicador social de noticias comunitarias. También, era miembro de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG).